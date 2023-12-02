В Саратовской области назвали победителей циркового фестиваля «ВолгаЦиркФест»

Победителями фестиваля-конкурса любительского циркового искусства «ВолгаЦиркФест», проходившего в Марксе Саратовской области, стали артисты из Тульской, Саратовской, Ульяновской, Кемеровской областей, Пермского края и Удмуртии, сообщила министр культуры региона Наталия Щелканова.





Фестиваль прошел с 28 ноября по 1 декабря в центре циркового искусства «Цирк Арт-алле». Свое мастерство продемонстрировали 147 участников — любительские цирковые коллективы из 22 регионов России, сообщает ТАСС





Лауреатов I степени определили в следующих номинациях: «Воздушная гимнастика», «Акробатика», «Жонглирование», «Клоунада», «Пластическая акробатика» и «Эквилибристика».





Всего в фестивале было представлено 8 номинаций. Также участники выступали в жанрах «Икарийские игры» и «Антипод». В них определили только лауреатов II степени.





Итогом фестивальных дней стал красочный гала-концерт победителей.





Инициатором фестиваля выступил Государственный российский дом народного творчества имени В.Д. Поленова. Проект поддержало министерство культуры Саратовской области. Соорганизатором мероприятия стал Центр народного творчества имени Л.А. Руслановой.