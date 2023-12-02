В Париже начал работу девятый салон русской книги

IX салон русской книги «Русская литература» открылся в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, сообщает ТАСС.





По словам посла России в Париже Алексея Мешкова, салон, уже девятый по счету, стал знаковым событием в культурном взаимодействии двух стран.





В 2023 году в мире праздновали юбилеи многих выдающихся российских литераторов. Лейтмотивом парижского салона стало творчество Владимира Маяковского — революционера слога, создавшего свой уникальный стиль.





В работе салона участвует 14 парижских издательств, выпускающих произведения русских писателей во французском переводе. В этом году много авторов из России. В частности, поэт из Красноярска Оксана Горошкина, которая впервые участвует в салоне, представит парижанам литературный альманах «Енисей», в котором публикуется проза и поэзия сибирских авторов.





Несколько десятков французских и русских поэтов примут участие в вечере, посвященном поэзии Маяковского, который пройдет в рамках салона.





Российский духовно-культурный православный центр, где проходит салон, открылся в Париже в октябре 2016 года.









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