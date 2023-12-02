Ольга Любимова назвала «Воздух» Алексея Германа одним из сильных фильмов о войне

Военная драма «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего — один из самых сильных современных фильмов о Великой Отечественной войне за последние несколько лет. Такое мнение о картине выразила министр культуры Ольга Любимова на фестивале авторского кино «Зимний».





«Для меня это невероятно сильное кино, из современных фильмов, снятых о Великой Отечественной войне, пожалуй, это один из самых сильных, которые я видела за последние несколько лет. Я очень болею за эту картину. Очень трогательная, очень сильная, очень яркая, очень зрелищная картина с невероятными актерскими работами, с потрясающей работой художника, с невероятной операторской работой. Искренне завидую всем тем, кому предстоит поход в кинотеатр на фильм «Воздух», — приводит слова Ольги Любимовой ТАСС





В фильме снялись Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина и Мария Мельникова. Мировая премьера состоялась осенью на Международном кинофестивале в Токио, фильм вошел в основной конкурс. В российский прокат «Воздух» выйдет 18 января.





Фильмом открытия фестиваля «Зимний» в Москве стал документальный проект Алексея Германа-младшего и Елены Окопной «Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов». Министр отметила, что над лентой работала большая команда людей, которая неравнодушно и трепетно относится к творчеству Алексея Германа-старшего.









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