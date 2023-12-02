Петербургский «Театральный проект 27» представит рок-спектакль

Молодежный «Театральный проект 27» покажет на сцене площадки «Скороход» премьеру рок-спектакля «Ключ от 505-й», сообщает ТАСС.





Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российского фонда культуры.





По словам режиссера Дмитрия Мулькова, постановка затрагивает проблемы самовыражения современного подростка и налаживания диалога с миром взрослых.





Драматургом выступила Лара Бессмертная, сценограф — Оганес Айрапетян. В актерском ансамбле — Алесь Снопковский, Любовь Яковлева, Егор Строков, Антонина Введенская, Игорь Головин.





Независимый театр из Санкт-Петербурга «Театральный проект 27» вместе с молодыми авторами создает спектакли нового поколения для подростков. В его репертуаре — 12 названий. Несмотря на статус негосударственного, проект уже заявил о себе на всероссийском уровне: в 2020 году спектакль «Сочинение про Джобса» режиссера Ивана Пачина стал лауреатом Большого детского фестиваля в номинации «Лучший драматический спектакль для подростков», а спектакль «Жирная Люба» участвовал в десятке фестивалей, номинирован на премию «СНОБ. Сделано в России».









Фото: Pixabay.com