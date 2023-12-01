Валерий Гергиев предложил Большому театру обмениваться постановками с Мариинским

Новый генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев предложил обмениваться постановками с Мариинским. По словам руководителя, общие принципы работы сделают более успешным сотрудничество двух коллективов.





Валерий Гергиев встретился с представителями Государственного академического Большого театра России. По словам нового гендиректора, сейчас нужно работать много, успешно, сохраняя все лучшее, чем располагают обе труппы.





«Мы можем обмениваться постановками, мы можем гастролировать на сценах двух театров», — подчеркнул Гергиев.





Руководитель также пожелал удачи Большому в его премьерных показах, которые сейчас проходят. Гергиев также заявил о готовности через какое-то время обсудить конкретные планы, почувствовать, чего от театра жду в Москве и по всей России.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва