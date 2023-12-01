В Уфе стартовали гастроли Татарского театра имени Тинчурина

В четверг, 30 ноября, в Уфимском государственном театре «Нур» начались гастроли Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Артисты будут выступать на этой сцене в течение четырех дней.





Стоит отметить, что часть коллектива уфимского театра отправилась на гастроли в Москву. Татарские артисты, в свою очередь, привезли в столицу Башкирии свои самые прокатные спектакли. Так, актеры представят комедии «Люблю и точка», «Мечтатель», «Безумный никах, или похищение жениха», а также мистическую драму «Ашина». Гастроли приурочены к 90-летнему юбилею театра.





«Наши спектакли хоть и комедийные, в них заложен глубокий смысл, поднимаются вопросы общечеловеческих ценностей», — поделился директор театра имени Тинчурина Фанис Мусагитов, чьи слова приводит «Российская газета».





В гастрольной афише есть две постановки, которые творчески связывают Казань и Уфу. Речь идет о спектакле «Мечтатель», поставленном по пьесе башкирского автора Салавата Абузарова. Режиссером драмы «Ашина», в свою очередь, выступает Ильсур Казакбаев – главный постановщик Салаватского башкирского драмтеатра.









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