Член СТД РФ Валерий Баджи стал главным режиссером Брянского театра кукол

01.12.2023

Член СТД РФ Валерий Баджи стал главным режиссером Брянского театра кукол
Почетный деятель искусств Москвы, член Союза театральных деятелей РФ Валерий Баджи занял пост главного режиссера Брянского театра кукол. Об этом говорится в публикации на сайте учреждения.

Брянские кукольники уже знакомы с Валерием Баджи. Они неоднократно встречались на фестивалях в разных российских городах, где режиссер входил в состав жюри. Так, на фестивале «Объять необъятное» Баджи выступал в качестве эксперта, проводил консультации и мастер класс по актерскому мастерству.

Режиссер встретился с брянской труппой. Баджи поведал о своем творческом пути, а также рассказал, каким видит будущее театра кукол.

49-летний режиссер является выпускником Ярославского Государственного театрального института. Более 20 лет Баджи посвятил работе в Московском детском камерном театре кукол. Здесь он начал свою карьеру как актер, а затем стал главным режиссером. Поставил десятки спектаклях в различных театрах кукол.


Фото: YouTube