Казахстан получил три фильма от Госфонда кинофильмов России

Государственный фонд кинофильмов России передал Центральному государственному архиву кино-фотодокументов и звукозаписи Казахстана три фильма. Картины были сняты в разные годы киностудией «Казахфильм».





В министерстве культуры и информации республики уточнили, что в числе переданных фильмов – «Земля отцов», «Дорога жизни» и документальная работа «Под звуки домбр». В годы Великой Отечественной войны в Казахстане начал активно развиваться кинематограф, отметили в ведомстве. Тогда в Алма-Ату пришлось эвакуировать две студии: «Мосфильм» и «Ленфильм». Они были объединены с «Казахфильмом» в Центральную объединенную киностудию. За этот период на свет появилось около 23 художественных и порядка десяти короткометражных фильмов.





Министры культуры Казахстана и России Аида Балаева и Ольга Любимова 17 ноября встретились на переговорах в Санкт-Петербурге. Казахская сторона заявила об «актуальности возврата» исторических артефактов и культурных ценностей, находящихся в РФ. Ольга Любимова пообещала заняться этим вопросом.









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