Культурное сотрудничество впервые вошло в проект декрета о реализации Союзного договора

Культурно-гуманитарное взаимодействие впервые включили в проект декрета о реализации Союзного договора. Об этом рассказал Дмитрий Мезенцев на встрече с белорусскими и российскими журналистами.





Госсекретарь Союзного государства напомнил, что в среду, 29 ноября, на заседании Совета министров в Москве утвердили проект декрета Высшего госсовета об основных направлениях реализации положений Союзного договора. Инициатива составлена на 2024-2026 годы. Мезенцев уточнил, что документ состоит из 11 направлений работы.





«И, пожалуй, впервые обозначаются культурно-гуманитарные направления, которых раньше, наверное, в документах правительства мы не ожидали увидеть», — добавил он.





Также госсекретарь Союзного государства отметил, что были экономика, финансы, поставки конкретных объемов промышленной продукции. Однако сегодня правительства России и Белоруссии готовы видеть культурно-гуманитарное сотрудничество в приоритете. По словам Мезенцева, это огромный, колоссальный прорыв.





Высший Госсовет рассмотрит проект декрета позднее. Дата его проведения пока неизвестна.









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