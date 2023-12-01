В Мариинском заявили, что Гергиев быстро и грамотно распределит внимание между Москвой и Петербургом

Валерий Гергиев быстро и грамотно распределит свое внимание между Москвой и Санкт-Петербургом. Такое мнение высказали в Мариинском театре.





Пресс-служба Мариинского в беседе с ТАСС прокомментировала назначение художественного руководителя новым генеральным директором Большого театра.





«В ближайшей афише Мариинского театра Валерий Абисалович заявлен за дирижерским пультом три-пять раз в неделю. Нет никаких сомнений, что маэстро быстро и очень грамотно распределит свое внимание между двумя столицами», — уточнили представители учреждения.





В театре добавили, что Гергиев был и остается художественным руководителем Мариинского. В пресс-службе добавили, что искренне рады возможности «более тесно сотрудничать с московскими коллегами» и поздравляют команду Большого театра с этим назначением.





Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также поздравил маэстро. Он также выразил уверенность в том, что в новой должности Гергиев сохранит и приумножит великие традиции русского оперного и балетного искусства.









Фото: Минкультуры России