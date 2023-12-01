Владимир Урин рассказал о своих планах после ухода из Большого театра

Покинувший пост гендиректора Государственного академического Большого театра России Владимир Урин намерен написать книгу и продолжить преподавать в Школе-студии МХАТ. Об этом он рассказал журналистам.





В беседе с ТАСС Владимир Урин признался, что ему посчастливилось в жизни встретиться с огромным количеством очень талантливых, даже великих людей театра. Поэтому он хотел бы поделиться воспоминаниями об этих встречах в книге. Рукопись будет представлять собой «что-то типа записок театрального директора».





Урин также планирует продолжать преподавательскую деятельность в Школе-студии МХАТ. Здесь он занимает пост завкафедрой менеджмента и продюсирования исполнительских искусств. Собеседник агентства добавил, что, возможно, сам сходит в театры посмотреть спектакли, которые ранее не мог увидеть в силу занятости.









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