Международный фестиваль-практикум «Кинопроба» начался в Екатеринбурге

Открытие XX Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» состоялось в Екатеринбурге. Мероприятие объединило участников из России, Армении, Ирана, Израиля, Великобритании, Франции, Казахстана и Кыргызстана.





Директор фестиваля Лилия Немченко сообщила журналистам, что в 2023 году организаторам поступило более 600 заявок. Отбор был очень жестким, уточнила она. Таджикистан впервые представил свое кино вне конкурсной программы.





В конкурсную программу фестиваля вошли 118 короткометражных лент, в том числе 48 игровых, 32 неигровых, 38 анимационных. Итоги будут озвучены 5 декабря.





Гостям фестиваля предстоит посетить показы фильмов и мастер-классы от режиссера Алексея Федорченко, оператора Алишера Хамидходжаева, сценариста Геннадия Островского, актера театра и кино Сергея Гамова. Также в программе ожидаются творческие встречи с актрисой театра и кино Ольгой Лапшиной и режиссером анимационного жанра Константином Бронзитом.









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