Награждение лауреатов Большой оркестровой премии «440 герц» состоялось в Петербурге

Награждение лауреатов Большой оркестровой премии «440 герц» состоялось в Санкт-Петербурге. Проект осуществлен при поддержке ПФКИ.





Организаторы рассмотрели 35 заявок во втором конкурсном цикле. Художественным руководитель премии музыковед Надежда Маркарян сообщила, что и творческий, и технический уровень программ оказался в 2023 году выше, чем в 2022-м.





«Что говорит о серьезности, с которой оркестры подошли к выбору представляемых на конкурс концертов», — заявила она на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.





Российский национальный молодежный симфонический оркестр победил в номинации «Событие» благодаря участию в юбилейном гала-концерте к 100-летию Московской филармонии под управлением Валерия Гергиева.





В качестве лучшей оркестровой программы из произведений Дмитрия Шостаковича был отмечен Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан с дирижером Александром Сладковским и солистом скрипачом Павлом Милюковым. Маэстро Александр Рудин победил в номинации «Дирижер» за программу из произведений Моцарта с Московским камерным оркестром Musica Viva.





Первое место в категории «Ансамбль» досталось Сергею Крылову и Уральскому академическому филармоническому оркестру под управлением Дмитрия Лисса за исполнение Концерта для скрипки с оркестром Offertorium Софии Губайдулиной. В номинации «Открытие» жюри оценило исполнение Симфонии №8 Антона Брукнера Национальным симфоническим оркестром Башкирии под управлением Дмитрия Крюкова.









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