Юрий Башмет пожелал Валерию Гергиеву удачи на посту гендиректора ГАБТ

Народный артист СССР Юрий Башмет пожелал Валерию Гергиеву удачи на посту генерального директора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России. Об этом он заявил журналистам.





В беседе с ТАСС Башмет отметил, что будет с нетерпением ждать новых спектаклей в Большом театре.





«Мне очень приятно, что сегодня <…> в жизни моего близкого друга, феноменально талантливого музыканта и дирижера Валерия Гергиева произошли такие события», — сказал он.





Артист пожелал своему другу удачи. Также Башмет назвал Большой театр мировой исторической, легендарной сценой.





Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Гергиева новым гендиректором ГАБТ на пять лет. Владимир Урин покинул эту должность по собственному желанию.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва