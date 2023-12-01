Тим Бертон сообщил о завершении съемок фильма «Битлджус 2»

Съемки второй части знаменитой черной комедии «Битлджус» завершились. Об этом в соцсетях рассказал американский режиссер Тим Бертон.





Кинематографист сообщил, что только что закончил съемки «Битлджуса 2».





«Спасибо всем, кто участвовал», — написал режиссер.





Ранее Тим Бертон поделился, что планирует закончить работу над фильмом после окончания забастовки в Голливуде. Режиссер также анонсировал дату выхода картины в прокат – сентябрь 2024 года.





В «Битлджусе 2» к своей роли вернулся Майкл Китон. Также в фильме сыграли Дженна Ортега, Кэтрин О’Хара, Моника Беллуччи, Вайнона Райдер, Уиллем Дефо и многие другие.









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