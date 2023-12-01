Тим Бертон сообщил о завершении съемок фильма «Битлджус 2»

01.12.2023

Тим Бертон сообщил о завершении съемок фильма «Битлджус 2»
Съемки второй части знаменитой черной комедии «Битлджус» завершились. Об этом в соцсетях рассказал американский режиссер Тим Бертон.

Кинематографист сообщил, что только что закончил съемки «Битлджуса 2».

«Спасибо всем, кто участвовал», — написал режиссер.

Ранее Тим Бертон поделился, что планирует закончить работу над фильмом после окончания забастовки в Голливуде. Режиссер также анонсировал дату выхода картины в прокат – сентябрь 2024 года.

В «Битлджусе 2» к своей роли вернулся Майкл Китон. Также в фильме сыграли Дженна Ортега, Кэтрин О’Хара, Моника Беллуччи, Вайнона Райдер, Уиллем Дефо и многие другие.


Фото: Pixabay.com