В Якутске стартовал фестиваль короткого метра «Республика кино»

Третий региональный фестиваль короткого метра «Республика кино» стартовал в Якутске. Начался смотр с показа фильма режиссера Михаила Кулунакова «Тропа».





Открытие фестиваля состоялось в кинотеатре «Лена», передает ТАСС . По данным агентства, старт мероприятию дал директор государственной национальной кинокомпании «Сахафильм» Алексей Егоров. Он поучаствовал в церемонии удара шаманского бубна, который является талисманом фестиваля.





Напомним, фильм «Тропа» в этом году победил в конкурсе игрового кино на VII Международном кинофестивале «Евразийский мост». Картина повествует об отношениях живущей в долине пары, в которой муж одержим идеей прорубить тропу через горы. Презентовала фильм в Якутске исполнительница главной роли – актриса Лия Санаа.





«Я очень надеюсь, что наш фильм вам понравится. Это история о любви, о поддержке, о семье, о мужчине и женщине. Приятного просмотра», — сказала она.





Вход на сеанс был свободным для посетителей. Кулунаков в видеообращении отметил, что «Тропа» является первым полнометражным фильмом на алтайском языке.









Фото: YouTube