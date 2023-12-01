В Петербурге открылась выставка шедевров Василия Сурикова

Открытие выставки шедевров Василия Сурикова состоялось в Русском музее Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Минкультуры России.





В ведомстве отметили, что в Петербурге открылась главная выставка года. Впервые за 90 лет в одном пространстве представили шедевры Василия Сурикова к 175-летию художника, говорится в публикации Минкультуры в Telegram-канале





«В Русском музее можно увидеть более 120 произведений живописи и графики из Петербурга, Москвы и Красноярска», — уточняется в сообщении.





Посетители увидят «Переход Суворова через Альпы», «Взятие снежного городка», «Меншиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», а также эпическое полотно «Боярыня Морозова». Последнее произведение впервые покинуло Третьяковскую галерею.





После сложной реставрации выставляется картина «Степан Разин». Специалисты Русского музея провели масштабные работы по ее восстановлению.





Более 100 тысяч россиян уже увидели работы великого мастера на выставках в Красноярске и Новосибирске. В Петербурге познакомиться с экспозицией можно будет до 13 мая.









Фото: Telegram-канал Минкультуры России