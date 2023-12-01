Аня Тейлор-Джой появилась в первом ролике к фильму «Фуриоса»

Участниками фестиваля стали представители России, Армении, Ирана, Израиля, Великобритании, Франции, ...
Российский национальный молодежный симфонический оркестр стал лауреатом в номинации «Событие».
Народный артист СССР пообещал с нетерпением ждать новых спектаклей в Большом театре.
Режиссер поблагодарил всех за участие в производстве фильма.
Фестиваль открылся фильмом «Тропа».
Участниками фестиваля стали представители России, Армении, Ирана, Израиля, Великобритании, Франции, ...
Российский национальный молодежный симфонический оркестр стал лауреатом в номинации «Событие».
Народный артист СССР пообещал с нетерпением ждать новых спектаклей в Большом театре.
Режиссер поблагодарил всех за участие в производстве фильма.
Фестиваль открылся фильмом «Тропа».
Экспозиция представлена в Русском музее.
Первые кадры к фильму о воительнице пустоши вышли на YouTube.
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01.12.2023