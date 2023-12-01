Аня Тейлор-Джой появилась в первом ролике к фильму «Фуриоса»

Дебютный видеоролик к фильму «Фуриоса: Сага о Безумном Максе» вышел в Сети. Первые кадры от Warner Bros. Pictures появились на YouTube.





Главную роль в приквеле «Безумного Макса» исполнила Аня Тейлор-Джой («Ход королевы», «Эмма»). Компанию на съемочной площадке ей составили Крис Хемсворт, Том Берк, Энгус Сэмпсон, Дэниэл Уэббер, Нэйтан Джонс и многие другие. Режиссером картины выступил Джордж Миллер.





В ролике не указана точная дата выхода ленты. Однако известно, что фильм появится в кинотеатрах в 2024 году.





По словам Криса Хемсворта, опыт работы над картиной стал лучшим в его карьере. Актриса Аня Тейлор-Джой, в свою очередь, сочла «Фуриосу» самым «кровавым» фильмом на ее опыте.









Фото: YouTube