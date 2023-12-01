Денис Мацуев назвал назначение Валерия Гергиева главой Большого театра историческим событием

Народный артист России, пианист Денис Мацуев отреагировал на назначение Валерия Гергиева новым гендиректором Большого театра. Музыкант назвал это историческим событием для культуры страны.





В пятницу Правительство РФ сообщило о назначении Гергиева генеральным директором Большого театра. Он будет занимать этот пост в течение пяти лет. Владимир Урин покинул должность по собственному желанию.





«Личность Валерия Абисаловича Гергиева – личность планетарного масштаба, гениального музыкального дарования и беспрецедентных, фантастических организаторских качеств», — сказал Мацуев РИА Новости





По мнению пианиста, на фоне смены руководства Большой театр ждут большие творческие достижения. Музыкант добавил, что если Валерий Гергиев за что-то берется, то погружается в это «абсолютно полностью и с невероятной отдачей».









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