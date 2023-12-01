Состоялась премьера проекта «О чем говорят женщины. Русский мир героинь Островского»

Премьера литературно-музыкального проекта «О чем говорят женщины. Русский мир героинь Островского» состоялась в зале Государственной академической капеллы. Об этом сообщил Российский фонд культуры.





Проект представляет собой парад знаменитых героинь произведений Александра Островского. Реализован он с использованием гранта ООГО «Российский фонд культуры» и приурочен к 200-летию великого русского драматурга.





Постановка «О чем говорят женщины. Русский мир героинь Островского» демонстрирует жизнь России XIX века глазами женщины. Именно они всегда были центральными персонажами пьес драматурга и формировали действительность своими действиями и желаниями.





«Женские образы в проекте представлены купчихами, мамочками, актрисами провинциального театра, бесприданницами, девушками с характером и сказочными существами», — говорится в сообщении Фонда.





Артистки ведущих петербургских театров представили героинь произведений «Воевода», «Женитьба Бальзаминова», «Волки и овцы», «Бесприданница» и «Снегурочка». Речь идет о заслуженной артистке России Светлане Письмиченко, актрисе Театра имени Ленсовета Римме Саркисян, актрисе театра «Русская антреприза имени Андрея Миронова» Татьяне Захаровой, актрисе «Субботы» Снежане Соколовой и актрисах театра-фестиваля «Балтийский дом» Елене Сохацкой и Наталье Парашкиной.









Фото: Юлия Чопорова / Российский фонд культуры