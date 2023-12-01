Индийские кинематографисты готовы расширять сотрудничество с российскими коллегами, передает пресс-служба Роскино.



Отмечается, что одним из основных запросов на кинорынке Film Bazaar 2023 стала копродукция.



По итогам работы кинорынка российскими фильмами заинтересовались дистрибьюторы и международные кинофестивали.



Film Bazaar 2023 прошел с 21 по 24 ноября в Индии в рамках Международного кинофестиваля IFFI.



Участниками мероприятия стали 1250 представителей 36 стран. Россию представили 11 компаний под брендом Russian Content Worldwide.



«Российские участники провели более 150 встреч с представителями компаний из Индии, Южной Кореи, Японии, Тайваня, Бельгии, Франции, Австралии. Международных представителей интересовала не только покупка и дистрибуция российского контента, — было также много запросов по копродукции от индийских продюсеров», — рассказали в Роскино.



Отмечается, что всплеск интереса к совместному производству был продиктован в том числе новым решением индийского правительства о значительном увеличении льгот на проведение съемок.









Фото: Pixabay.com