Объединения Большого и Мариинского театров не будет в связи с назначением на должность гендиректора Большого театра Валерия Гергиева, худрука Мариинского театра.
Об этом заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова, представляя нового руководителя Большого театра.
По словам Голиковой, объединения театров не произойдет, они будут работать как самостоятельные юридические лица, передает
РИА Новости.
Ранее стало известно о назначении на пост гендиректора Большого театра народного артиста России Валерия Гергиева. Прежний руководитель Владимир Урин покинул должность по собственному желанию.
Фото: пресс-служба Министерства культуры России