Объединять Большой и Мариинский не будут — Голикова

Объединять Большой и Мариинский не будут — Голикова

01.12.2023

Объединения Большого и Мариинского театров не будет в связи с назначением на должность гендиректора Большого театра Валерия Гергиева, худрука Мариинского театра.

Об этом заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова, представляя нового руководителя Большого театра.

По словам Голиковой, объединения театров не произойдет, они будут работать как самостоятельные юридические лица, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о назначении на пост гендиректора Большого театра народного артиста России Валерия Гергиева. Прежний руководитель Владимир Урин покинул должность по собственному желанию.


Фото: пресс-служба Министерства культуры России