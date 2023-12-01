Гендиректором Большого театра назначен Валерий Гергиев

Гендиректором Большого театра назначен Валерий Гергиев

01.12.2023

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении народного артиста России, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева гендиректором Большого театра.

В документе указано, что Гергиев назначен на указанную должность на срок 5 лет.

Прежний руководитель Большого театра Владимир Урин покинул пост по собственному желанию, указано в Telegram-канале правительства.

Ранее Владимир Урин сообщил коллективу Большого театра о том, что отработал в театре последний день.


Фото: пресс-служба Благотворительного фонда Валерия Гергиева