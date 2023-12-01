Гендиректором Большого театра назначен Валерий Гергиев

Одним из основных запросов на кинорынке Film Bazaar 2023 стала копродукция.
Большие планы Большого театра, большие планы Мариинского театра со стороны Министерства культуры буд...
Об этом заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова, представляя нового руководителя Большог...
Прежний руководитель Большого театра Владимир Урин покинул пост по собственному желанию.
Макет здания изготовлен мастерской Inclusive Division с использованием материалов повышенной прочнос...
Одним из основных запросов на кинорынке Film Bazaar 2023 стала копродукция.
Большие планы Большого театра, большие планы Мариинского театра со стороны Министерства культуры буд...
Об этом заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова, представляя нового руководителя Большог...
Прежний руководитель Большого театра Владимир Урин покинул пост по собственному желанию.
Макет здания изготовлен мастерской Inclusive Division с использованием материалов повышенной прочнос...
В 2023 году исполнилось 100 лет со дня рождения кинематографиста.
Об этом на Координационном совете по культуре в Калининграде 1 декабря рассказала статс-секретарь — ...
Церемония, отметили организаторы, дала старт эстафете зажжения огней новогодних елок во всех районах...
Выставка Российского национального музея музыки откроется в Национальном историческом музее Республи...
Речь идет о картине «Святое семейство» голландского живописца.
Фильм «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе победил в двух номинациях премии Ассоциации кинокрити...
Церемония вручения премии прошла в мультикультурном пространстве Community Moscow.
Сотрудничество позволит оперативно пополнять распределенный реестр РФИС.РФ сведениями о судебных дел...
Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра впервые выступит в столице Катара.
Работы завершены в преддверии 650-летия города.
Урин объявил, что отработал последний день в театре.
Фестиваль короткометражного кино пройдет в Москве с 13 по 15 декабря.
Роман Михайлов стал автором лучших диалогов в полнометражном фильме.
Театр юного зрителя имени М. Сеспеля поставил спектакль о монахе и одном из основоположников китаеве...
Танцовщик отметил 20-летие своей карьеры на сцене Кремлевского дворца.
01.12.2023