«Манеж» в Петербурге представил тактильный макет для посетителей с нарушением зрения

В Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге в рамках инклюзивной программы представили тактильные экспонаты для посетителей с нарушениями зрения, передает комитет по культуре Петербурга.



«Тактильный макет Манежа представляет собой уменьшенную копию здания, выстроенного по проекту Джакомо Кваренги, а также отдельные более крупные копии Диоскуров Паоло Трискорни. Макет здания изготовлен мастерской Inclusive Division с использованием материалов повышенной прочности», — рассказали в комитете.



Сообщается, что статуи Диоскуров были изготовлены студентами 4-го курса скульптурного факультета Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина.



Посетители смогут, помимо тактильного осмотра, прослушать аудиогид с тифлокомментарием.



Отмечается, что в 2023 году «Манеж» посетили более 100 гостей с нарушениями зрения. Ближайшим инклюзивным мероприятием площадки станет музыкально-кинематографический перформанс «Открытый оркестр» — совместный проект выставочного зала с Международным симфоническим оркестром «Таврический» под управлением Михаила Голикова.











