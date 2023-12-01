В Иркутске пройдет премьера музыкально-драматического спектакля «Формула Гайдая»

Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского представил спектакль, посвященный кинорежиссеру Леониду Гайдаю, «Формула Гайдая», передает пресс-служба регионального правительства.



В 2023 году исполнилось 100 лет со дня рождения кинематографиста. Действие спектакля происходит на съемочной площадке.



«Группа молодых иркутских кинематографистов снимает фильм "Формула Гайдая", пытаясь разгадать секрет успеха легендарного земляка. В эту историю органично вплетаются личные воспоминания Леонида Гайдая и его супруги Нины Гребешковой, сцены из культовых кинокартин и фантазии на тему творчества мастера комедий», — рассказали о спектакле.



Режиссер-постановщик спектакля, главный режиссер музтеатра Анастасия Гриненко рассказала, что в основу спектакля легла идея документальной реконструкции, которую обычно применяют в кино и крайне редко — в театре.



Премьерные показы спектакля пройдут 1 и 2 декабря.









Фото: пресс-служба правительства Иркутской области