В Якутске на фестивале «Зима начинается с Якутии» зажгли огни первой в стране новогодней елки

В Якутске в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» зажгли огни первой новогодней елки в России, передает пресс-служба регионального правительства.



«Участники зажжения главной елки Якутии стали свидетелями настоящего новогоднего волшебства — Хранитель Холода Чысхаан после зажжения елки направился из Якутска в Москву на Международную выставку-форум "Россия", где сегодня вечером передаст символ холода российскому Деду Морозу из Великого Устюга. После этого огни новогодних елок зажгутся по всей стране», — рассказали в правительстве Якутии.



Церемония, отметили организаторы, дала старт эстафете зажжения огней новогодних елок во всех районах республики.



Глава Якутии Айсен Николаев назвал Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» одним из самых ярких и масштабных культурных событий в стране.



«Мероприятие стало, без преувеличения, брендом республики, что, безусловно, положительно сказывается на развитии туризма и привлекательности региона», — приводит пресс-служба слова главы республики.



Фестиваль «Зима начинается с Якутии» является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в России. В его рамках проходят праздник «Строганина», гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии», конкурс снегурочек «Хаарчана Куо» и другие мероприятия.









Фото: Андрей Сорокин/пресс-служба правительства Якутии