В Национальном историческом музее Республики Беларусь откроется выставка Российского национального музея музыки «Сергей Рахманинов: «Я — русский композитор...», передает пресс-служба музея.



Проект создан на основе материалов богатейшего творческого архива Рахманинова, переданного в разное время в фонды Российского национального музея музыки.



«Композитор, пианист и дирижер — выставка призвана осветить эти три главные творческие ипостаси Рахманинова, а также другие грани его неповторимой личности, — Сергей Васильевич много сил и средств отдавал общественной деятельности, был щедрым меценатом, любящим семьянином и верным другом. В число экспонатов включены редко экспонируемые и малоизвестные документы и фотографии. Многие экспонаты представлены впервые», — говорится в анонсе выставки.



Проект дополнен мультимедийным контентом, который позволяет прослушать фондовые записи известнейших произведений Рахманинова в исполнении автора и других музыкантов.



«Выставка, посвященная выдающемуся композитору Сергею Васильевичу Рахманинову, которую мы представляем в Минске, уже побывала в более чем 40 странах мира, и теперь она станет доступна жителям и гостям Республики Беларусь», — отметил генеральный директор Музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.









Выставка будет работать до 31 января 2024 года.









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