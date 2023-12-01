Неизвестную ранее картину Рубенса выставят на торги в Польше

Неизвестное ранее полотно Питера Пауля Рубенса выставят на аукцион в Варшаве, передает агентство PAP.



Речь идет о картине «Святое семейство» голландского живописца. Полотно пока не включено в каталог произведений Питера Пауля Рубенса. Картина была куплена в Вене одним из польских коллекционеров. Отмечается, что ни продавец, ни покупатель не были осведомлены о том, какую ценность представляет произведение искусства.



Исследования, проведенные с помощью современных технологий, доказали, что картина не просто была написана в мастерской Рубенса, но принадлежит кисти самого художника.



На полотне «Святое семейство» изображена Дева Мария с младенцем Иисусом на руках, за спиной ее стоит святой Иосиф. Предположительно, работа была написана в 1630 году в Амстердаме.



Картина будет выставлена на торги 12 декабря. Ее примерная стоимость оценивается в 1–1,5 млн долларов.









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