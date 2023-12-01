Ассоциация кинокритиков Нью-Йорка назвала картину «Убийцы цветочной луны» фильмом года

Фильм «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе победил в двух номинациях премии Ассоциации кинокритиков Нью-Йорка (New York Film Critics Circle).



Картина «Убийцы цветочной луны» признан лучшим фильмом года, а актриса Лили Гладстоун — «Лучшей актрисой».



Кристофер Нолан признан лучшим режиссером за фильм «Оппенгеймер». В номинации «Лучший актер» победу одержал Франц Роговски («Пассажи»).



В категории «Лучший сценарий» премия досталась Сэми Берч и Алексу Механик за проект «Май — декабрь».



«Лучшим дебютным фильмом» стала картина «Прошлые жизни» режиссера Селин Сон, «Лучшей международной картиной» признана «Анатомия падения» режиссера Жюстин Трие.



Фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» назван «Лучшим анимационным фильмом».









Фото: кадр из фильма "Убийцы цветочной луны"