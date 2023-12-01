В Москве в 11-й раз вручили премию «Событие года» журнала «КиноРепортер»

В Москве подвели итоги 11-й премии «Событие года» журнала «КиноРепортер».



Церемония вручения премии прошла в мультикультурном пространстве Community Moscow.



«Мы чествуем не только тех, кто уже долгие годы создает историю отечественного кинематографа, но и тех, кто представляет новое поколение звезд. Потому что главное для нас — быть опорой и поддержкой индустрии. Мы выбирали лучших из лучших, чтобы в очередной раз показать, как много актуальных проектов появляется на нашем кинорынке», — сказала на открытии церемонии главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева.



Премия «Событие года» была вручена в десяти номинациях.



В номинации «Прорыв года» награда вручена актеру Даниилу Воробьеву. В категории «Герой года» премия вручена фильму «Чебурашка».



Александр Велединский получил премию в номинации «Режиссер года» за драму «1993».



«Телеперсоной года» назвали ведущую программ «Голос» и «Голос. Дети» Яну Чурикову, а «Открытием года» — Александра Олешко за неожиданную для него трагическую роль императора Павла I в одноименном спектакле Театра им. Евгения Вахтангова.



В номинации «Актриса года» премия вручена Юлии Пересильд, Иван Янковский признан «Актером года».



Награда в категории «Мастер-класс года» досталась Алле Сигаловой за роль в сериале «Балет». Этот фильм удостоен приза в номинации «Сериал года».





Картина Клима Шипенко «Вызов» признана «Проектом года».









Фото: Любовь Шеметова