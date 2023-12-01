IT-компания PravoTech станет узлом сети РЦИС.РФ

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) подписал соглашение с IT-компанией PravoTech о развертывании и включении нового узла в блокчейн-инфраструктуру управления интеллектуальными правами — сеть РЦИС.РФ, передает пресс-служба компании.



Отмечается, что сотрудничество позволит оперативно пополнять распределенный реестр РФИС.РФ сведениями о судебных делах, связанных с объектами интеллектуальной собственности. Информация из сервисов PravoTech будет автоматически регистрироваться в сети РЦИС.РФ.



«Соглашение с PravoTech — продолжение процесса наполнения сети РЦИС.РФ судебной информацией. Новый узел поможет всем заинтересованным лицам: правообладателям, инвесторам, банкам, судам, нотариусам и многим другим сторонам споров», — отметил председатель РЦИС Андрей Кричевский.



Руководитель добавил, что, закрепив сотрудничество с PravoTech соглашением, РЦИС реализует одну из своих уставных целей: содействует участникам гражданского оборота интеллектуальных прав, инвесторам и кредитным организациям в получении сведений о правовой охране и обороте прав на результаты творческой деятельности для устойчивости оборота таких прав и безопасности инвестиций.



«Наши приоритеты — быть драйвером цифровой трансформации и обеспечивать прозрачность и доступность правосудия. Новый узел в блокчейн-инфраструктуре РЦИС.РФ отвечает этим приоритетам. Более того, подключившись к распределенной сети, пользователи сервисов PravoTech получат прямой доступ к другой информации о правах и объектах интеллектуальной собственности», — прокомментировал соглашение гендиректор PravoTech Алексей Пелевин.









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