В Кирове после реставрации открыли историческое здание музея Циолковского

В Кирове завершена реставрация исторического здания, в котором жил основоположник космонавтики Константин Циолковский, передает региональное правительство.



Работы завершены в преддверии 650-летия города.



«В Кирове завершена реставрация здания, которое является объектом культурного наследия народов Российской Федерации федерального значения "Дом, в котором в 1869-1873 годах и в 1876-1878 годах жил основоположник космонавтики Циолковский Константин Эдуардович". Работы по восстановлению проводились в рамках подготовки к 650-летию города Кирова», — говорится в сообщении.



Музей К.Э. Циолковского в Кирове был открыт в 1988 году. В нем находится две экспозиции: первая посвящена биографии ученого, а вторая рассказывает об истории освоения космоса и вкладе уроженцев Кировской области в развитие космической отрасли.



В обновленном музее представлен воссозданный интерьер гостиной, мастерской Циолковского, документы и фото об истории вятской авиации. В экспозицию вошли предметы современной авиапромышленности, имитация центрального поста управления орбитальной станции «Салют», спускаемый аппарат космического корабля «Союз Т-2».









Фото: пресс-служба правительства Кировской области