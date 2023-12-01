В программу «Дней короткометражного кино» вошел 21 фильм

Объявлена конкурсная программа международного фестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days).



В программу смотра вошел 21 фильм из России, Финляндии, Ирана, Киргизии.



Фестиваль короткометражного кино пройдет в Москве с 13 по 15 декабря. В этом году фестиваль пройдет в десятый раз. В программу смотра в юбилейный год были внесены изменения.



«В частности, зрители и жюри оценят единую программу, в которую вошел 21 игровой, документальный и анимационный короткометражный фильм. В этом году проект проводится Фондом поддержки регионального кинематографа, который представит четыре фильма во внеконкурсной программе и 11 фильмов в рамках "эха" фестиваля. Также в рамках специальной программы к юбилею будут показаны хиты смотра за последние пять лет», — рассказал генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Якунин.









Фото: Pixabay.com