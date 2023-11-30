В Чувашии на сцене ТЮЗа представили спектакль о китаеведе Никите Бичурине

Театр юного зрителя в Чебоксарах впервые представил спектакль о монахе из Чувашии, который стал одним из основоположников китаеведения. Речь идет о Никите Бичурине (Иакинфе).





Представители театра уточнили ТАСС , что создатели постановки использовали архивные материалы.





«Состоялась премьера спектакля «Бичурин. Молодые годы», посвященного монаху, просветителю и известному востоковеду Никите Бичурину (1777-1853), который открыл Китай для России», — говорится в сообщении.





В театре добавили, что драматург Николай Сидоров при создании пьесы с помощью архивов долго изучал жизнь и научную деятельность земляка. Спектакль стал первой постановкой в репертуаре, которая посвящена Бичурину. В его основу легла драма писателя и драматурга, заслуженного деятеля искусств Чувашии Николая Сидорова «Крылатая молодость». Произведение победило на межрегиональном конкурсе пьес на чувашском языке в 2022 году в категории «Лучшая пьеса для детей и юношества».









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