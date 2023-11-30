Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров выступил в Москве

Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров выступил на сцене Кремлевского дворца. Танцовщик отметил 20-летний юбилей своей карьеры в балете.





Владимир Шкляров работал не только в Мариинском театре, но и успел показать свой талант в Мюнхене. Премьер также выступал как приглашенная звезда с Королевским балетом Великобритании и Американским балетным театром.





Для творческого вечера в Москве Шкляров взял картину «Тени» из «Баядерки» и одноактную «Шехерезаду». Оксана Скорик и труппа «Кремлевского балета», а точнее его солистки и кордебалет, вышли на сцену в первом отделении. В финале программы юбиляр и Виктория Терешкина были вставлены в раму спектакля Театра имени Сац.









Фото: YouTube