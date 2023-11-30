Презентация нового издания книги Магомаева «Великий Ланца» прошла на ярмарке Non/fictio№25

Презентация нового издания книги оперного и эстрадного певца Муслима Магомаева «Великий Ланца» прошла на ярмарке интеллектуальной литературы Non/fictio№25. Рукопись 30 лет назад стала первой в России книгой о жизни и творчестве американского исполнителя и актера Марио Ланца.





Издание впервые вышло в свет в 1993 году в издательстве «Музыка», уточняет ТАСС . «Великий Ланца» - результат увлечения Магомаева творчеством одного из выдающихся теноров XX века. Его также называли «голосом века» и «американским Карузо». Марио Ланца исполнял партии в «Травиате» Джузеппе Верди, операх «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини, «Андре Шенье» Умберто Джордано.





Как актер он снялся в фильмах «Великий Карузо», «Серенада», «Любимец Нового Орлеана» и других. Исполнитель скончался в 1959 году в возрасте 38 лет.









Фото: «Культура»