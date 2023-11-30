Швыдкой предрек сложности возврата скифского золота из-за политизированности судов

Процесс возврата коллекции скифского золота будет сложным по причине политизированности судов. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.





Ранее сообщалось, что Россия прорабатывает возможные юридические инструменты для обращения в Европейский суд для возврата в музеи Крыма коллекции скифского золота.





«Я думаю, перспектива сложная. Я бы не делал никаких поспешных выводов. Это очень сложный процесс. Если мы будем обращаться в международные суды, это займет достаточно большое количество времени», — сказал Швыдкой ТАСС в ответ на вопрос о перспективах и сроках обращения по этому вопросу в международные органы.





Спецпредставитель президента добавил, что нужно очень серьезно подготовиться. Все суды, по его мнению, в высшей степени политизированы сегодня.





Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала передачу Киеву скифского золота. Дипломат назвала это кражей.









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