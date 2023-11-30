Гендиректор «Эксмо» заявил о росте интереса к книгам о Российской империи в стране

Книжные издатели зафиксировали повышенный интерес к книгам о Российской империи и славянской мифологии. Об этом журналистам рассказал гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.





По его словам, другим трендом стал интерес к Азии. Российские авторы все чаще обращаются к азиатской мифологии в своих книгах. Интерес к Российской империи и славянской мифологии растет как среди писателей, так и среди читателей.





«Второй большой тренд — это славянская мифология и в целом мифология. Здесь один из популярных авторов — Лия Арден, права на ее книги приобрели для экранизации», — сообщил Капьев в кулуарах ярмарки интеллектуальной литературы Non/fictio№25.





В пресс-службе издательства рассказали ТАСС , что весь тираж книги Виктора Дашкевича «Граф Аверин. Колдун Российской империи» был продан в течение первых трех месяцев. Книга держится в топе рейтинга сети «Читай-город» уже 13 недель.









Фото: Pixabay.com