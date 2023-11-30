Артистка Донецкой филармонии Элеонора Шавло стала заслуженной артисткой РФ

30.11.2023

Артистка Донецкой филармонии Элеонора Шавло стала заслуженной артисткой РФ
Удостоверение «Заслуженный артист Российской Федерации» получила артистка Донецкой государственной академической филармонии Элеонора Шавло. Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил его в ходе визита в регион.

В пресс-службе правительства ДНР отметили, что Шавло стала первой исполнительницей Донецкой филармонии, которая получила звание заслуженного артиста РФ.

«Сергей Кириенко и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметили вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Элеоноры Ивановны», — приводит пресс-служба слова министра культуры ДНР Михаила Желтякова.

Шавло является артисткой разговорного жанра, ведущей концертов, а также автором музыкально-литературных программ. В филармонии она работает 60 лет. В пресс-службе минкультуры республики уточнили ТАСС, что Кириенко вручил ей удостоверение в рамках своей поездки в регион.


Фото: YouTube