В Большом театре отказались комментировать сообщения СМИ о новом директоре

30.11.2023

В Большом театре отказались комментировать сообщения СМИ о новом директоре
Государственный академический Большой театр России отказался комментировать информацию о якобы представлении Валерия Гергиева в качестве нового директора. Сообщение об этом ранее появилось в СМИ.

Telegram-канал Shot опубликовал пост об официальном представлении художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева в качестве нового директора Большого вместо Владимира Урина.

«Большой театр эту информацию не комментирует», — передает ТАСС.

Такое сообщение агентству передали в пресс-службе в ответ на соответствующий запрос журналистов.

Ранее Большой театр побывал с гастролями в Минске. Коллектив выступил на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Белоруссии.


Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва