В Большом театре отказались комментировать сообщения СМИ о новом директоре

Государственный академический Большой театр России отказался комментировать информацию о якобы представлении Валерия Гергиева в качестве нового директора. Сообщение об этом ранее появилось в СМИ.





Telegram-канал Shot опубликовал пост об официальном представлении художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева в качестве нового директора Большого вместо Владимира Урина.





«Большой театр эту информацию не комментирует», — передает ТАСС





Такое сообщение агентству передали в пресс-службе в ответ на соответствующий запрос журналистов.





Ранее Большой театр побывал с гастролями в Минске. Коллектив выступил на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Белоруссии.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва