«Хор Турецкого» даст два концерта в Китае

Знаменитый «Хор Турецкого» выступит в Китайской Народной Республике с двумя концертами. Мероприятия пройдут 1 и 2 декабря.





Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей и председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов рассказал о предстоящих концертах. По его словам, следующие два года объявлены перекрестными годами в области культуры.





«Это очень важное решение, принятое руководителями наших стран», — подчеркнул Титов на 14-м пленарном заседании Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Пекине.





«Хор Турецкого» уже сейчас начинает реализовывать программу двусторонних культурных обменов концертами. Первый состоится 1 декабря в Пекине. Второй концерт пройдет на следующий день в Сиане, провинции Шэньси.





Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития существует с 1997 года. Межгосударственную неправительственную организацию создали руководители двух стран. В Пекине 30 ноября проходит 14-е пленарное заседание комитета.









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