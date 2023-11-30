Музей Акрополя отреагировал на скандал вокруг скульптур Парфенона в Лондоне

Музей Акрополя напомнил о резолюции ЮНЕСКО, которая призывает Афины и Лондон справедливо договориться о скульптурах Парфенона, находящихся в коллекции Британского музея. Об этом говорится в распространенном заявлении гендиректора Музея Акрополя Николаоса Стамболидиса.





Напомним, премьер-министр Греции Киракос Мицотакис ранее заявил о принадлежности скульптур стране. Он также назвал их украденными.





«Культура - это не только древности и произведения искусства, культура - это также отношения и поведение людей», — написал Стамболидис.





Гендиректор Музея Акрополя подчеркнул, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак вызвал всеобщий скандал, но не смог разрушить единство мраморных скульптур Парфенона. По словам Стамболидиса, британскому политику не удалось нарушить порядок прекрасных отношений двух стран и их народов, а также обойти резолюцию ЮНЕСКО 2021 года. Документ признает, что вопрос возвращения и воссоединения скульптур Парфенона является правильным, справедливым и межгосударственным.





Ранее премьер Соединенного Королевства отменил назначенную на 28 ноября встречу с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом. Такое решение Риши Сунак принял после интервью греческого коллеги для BBC, где тот отметил, что скульптуры храма «лучше бы смотрелись в Музее Акрополя» в Афинах. Мицотакис также назвал их украденными.









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