Выставка «Путь суфия» открылась в Музее истории религии в Петербурге

Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге представил выставку «Путь суфия», где около 100 экспонатов знакомят посетителей с суфизмом – мистическо-аскетическим направлением ислама. Кандидат философских наук и куратор проекта Ирина Османова рассказала подробности журналистам.





По словам эксперта, многие экспонаты никогда не выставлялись, поскольку выставку, посвященную суфизму, подготовили впервые. Экспозиция будет работать до 20 февраля.





«Это также, пожалуй, единственная наша выставка, которая свободна от всяческих дат - нам просто хотелось, и уже давно, сделать выставку, посвященную именно суфизму», — поделилась с ТАСС Османова.





Куратор добавила, что ни в одном музее России нет отдельной выставки по этой теме. Османова добавила, что сама таких примеров не встречала.





Посетители музея увидят предметы из Центральной Азии и Ближнего Востока. Среди экспонатов – религиозные картины, гравюры, рукописи, ритуальные предметы, редкие архивные фото дервишей. Особое место на выставке досталось расписной рубахе суфийского наставника XIX века, покрытой цитатами из Корана, а также самому древнему из представленных артефактов – миниатюре «Пляшущие дервиши», датируемой XVII веком.









Фото: YouTube