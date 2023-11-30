Валерий Гергиев выступит на фестивале «Площадь Искусств» с концертом памяти Юрия Темирканова

Дирижер Валерий Гергиев с симфоническим оркестром Мариинского театра даст концерт памяти Юрия Темирканова в Санкт-Петербурге. Вечер пройдет 18 декабря в Большом зале Петербургской филармонии.





Концерт станет частью программы XXIII Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств», уточнили в пресс-службе филармонии.





«Предыдущий концерт Симфонического оркестра Мариинского театра и Валерия Гергиева в этом зале состоялся 23 декабря 2013 года», — говорится в сообщении.





Тогда выступление состоялось также в рамках фестиваля «Площадь Искусств», посвященном 75-летнему юбилею Юрия Темирканова. На грядущем концерте прозвучат Шестая симфония Шостаковича и Четвертая («Романтическая») симфония Брукнера.





Напомним, основателем и художественным руководителем фестиваля являлся Юрий Темирканов. Более 20 лет в Петербурге собирались звезды мировой музыки. В этот раз выступления приурочат не к юбилейной дате, а памяти дирижера.









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