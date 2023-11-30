В Воронеже на выставке показали утраченные картины Кандинского и Родченко с помощью нейросети

Специалисты с помощью искусственного интеллекта впервые показали, как могли выглядеть 14 картин Василия Кандинского, Александра Родченко, Роберта Фалька, Николая Милиоти и других художников из фондов Воронежского художественного музея. Об этом журналистам рассказала ученый секретарь музея Наталья Бакина.





Сотрудница учреждения сообщила ТАСС , что воссозданные работы представлены на выставке «Возрожденная коллекция». Речь идет о картинах, которые были утрачены при оккупации Воронежа в годы Великой Отечественной войны.





«Воссоздано 14 произведений таких авторов, как Николай Милиоти, Василий Кандинский, Александр Родченко, Варвара Бубнова, Александр Куприн, Николай Крымов, Василий Белопольский», — уточнила Бакина.





По ее словам, музей представил список работ и их описание. Позднее в процессе создания произведения просматривались, сотрудники давали рекомендации, как нужно еще научить нейросеть, какую информацию загрузить, чтобы получилась генерация, не слишком противоречащая манере автора и его цветовой гамме.









Фото: Воронежский художественный музей / YouTube