Россия приняла участие в фестивале OEBF в Лондоне

Ежегодный международный фестиваль Open Eurasian Literature Festival & Book Forum (OEBF) завершился в Соединенном Королевстве. Мероприятие проходило с 26 по 28 ноября в Лондоне.





В фестивале приняли участие представители России и Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и самой Великобритании. На мероприятии собрались многие поклонники культуры и искусства. Фестиваль объединил под своей эгидой кинематограф, дизайн и литературу.





26 ноября зрители посмотрели шедевры современного киноискусства в кинотеатре Premier Cinemas Romford. Так, состоялись показы фильмов «Высоцкий. Неизвестные страницы. Одесская тетрадь» (2018) Анатолия Бальчева, который лично представил ленту, «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова.





27 ноября прошел творческий вечер, посвященный юбилею Чингиза Айтматова. Московская поэтесса Анна Морозова приняла в нем участие.





Кульминацией фестиваля стала презентация третьего поэтического альманаха «Голоса друзей – 2024», посвященного 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Мероприятие прошло в историческом музее в центре Лондона, где когда-то жили Джордж Бернард Шоу и Рон Л. Хаббард.









Фото: Пресс-служба фестиваля OEBF