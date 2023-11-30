На ВДНХ отметят 150-летие Мейерхольда

Памятные мероприятия к 150-летию со дня рождения театрального режиссера Всеволода Мейерхольда пройдут на стенде Пензенской области выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Об этом рассказал глава региона Олег Мельниченко.





До 12 апреля на стенде запланирован целый ряд событий, отметил он.





«В том числе планируем отметить 150-летие режиссера Всеволода Мейерхольда, который родился и вырос в Пензе», — заявил глава региона на открытии дня Пензенской области.





Пройдут и другие мероприятия, связанные с юбилеем региона. В феврале 2024 года Пензенская область отметит 85-летие.





Мейерхольд (при рождении Карл Казимир Теодор Мейергольд) родился 9 февраля 1874 года в Пензе. Дом, где режиссер жил в 1881-1895-х, стал музеем-театром. Здесь проходят спектакли экспериментального «Театра доктора Дапертутто».









Фото: YouTube