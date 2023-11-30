В Москве откроется выставка «Живые скульптуры» в рамках проекта «Системы мимикрии»

Экспериментальное пространство музея AZ – AZ/ART станет местом проведения выставки «Живые скульптуры», которая откроется 7 декабря. Об этом сообщила пиар-служба проекта.





Посетители увидят работы Владимира Янкилевского, Вадима Сидура, Игоря Шелковского, Гриши Брускина, Андрея Кузькина, Петра Дьякова, Елены Филаретовой, Надежды Антышевой, Владимира Козина, Петра Белого, Никиты Селезнева и других мастеров. Выставка откроется в рамках проекта «Системы мимикрии».





«Скульптуры будут оживать, тела — каменеть, а античные обломки продемонстрируют свою текучесть. В финале зрителя ждет большой музейный торжественный реликварий, где из частей прежних травм формируется новое тело культуры», — заявил куратор проекта Александр Дашевский.





Смысловое поле выставки будет расположено между тремя сериями образов, первая из которых связана с темой утраты, пересмотром собственных границ, физического или личностного расщепления. Вторая отсылает к оживающим изваяниям и окаменевающим людям. Третья серия показывает, как из разрозненных фрагментов, утрат и травм формируется новая идентичность и цельность, представление о себе и своих границах. Выставка будет открыта до 18 февраля 2024 года.









Фото: Петр Дьяков, «Сидящий» / Пиар-служба проекта «Живые скульптуры