Актер Себастиан Стэн сыграет молодого Дональда Трампа

30.11.2023

Актер Себастиан Стэн сыграет молодого Дональда Трампа
Известный по фильмам киновселенной Marvel актер Себастиан Стэн исполнит роль молодого Дональда Трампа. Об этом информирует Deadline.

Звезда Marvel сыграет экс-президента США в фильме «Ученик». Режиссером выступает лауреат Каннского кинофестиваля Али Аббаси. Иранский кинематографист уже начал производство картины.

Фильм расскажет о молодости бывшего президента. В «Ученике» также снимутся актер Джереми Стронг в роли адвоката, Мария Бакалова исполнит роль первой жены Дональда Трампа – Ивану.

Картина познакомит зрителя с процессом становления бизнес-империи экс-президента Соединенных Штатов в сфере недвижимости, а также расскажет о его непростых взаимоотношениях с наставником – адвокатом Роем Коном.


Фото: YouTube