Актер Себастиан Стэн сыграет молодого Дональда Трампа

Известный по фильмам киновселенной Marvel актер Себастиан Стэн исполнит роль молодого Дональда Трампа. Об этом информирует Deadline.





Звезда Marvel сыграет экс-президента США в фильме «Ученик». Режиссером выступает лауреат Каннского кинофестиваля Али Аббаси. Иранский кинематографист уже начал производство картины.





Фильм расскажет о молодости бывшего президента. В «Ученике» также снимутся актер Джереми Стронг в роли адвоката, Мария Бакалова исполнит роль первой жены Дональда Трампа – Ивану.





Картина познакомит зрителя с процессом становления бизнес-империи экс-президента Соединенных Штатов в сфере недвижимости, а также расскажет о его непростых взаимоотношениях с наставником – адвокатом Роем Коном.









Фото: YouTube