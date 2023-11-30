Актер Себастиан Стэн сыграет молодого Дональда Трампа

30.11.2023
Известный по фильмам киновселенной Marvel актер Себастиан Стэн исполнит роль молодого Дональда Трампа. Об этом информирует Deadline.
Звезда Marvel сыграет экс-президента США в фильме «Ученик». Режиссером выступает лауреат Каннского кинофестиваля Али Аббаси. Иранский кинематографист уже начал производство картины.
Фильм расскажет о молодости бывшего президента. В «Ученике» также снимутся актер Джереми Стронг в роли адвоката, Мария Бакалова исполнит роль первой жены Дональда Трампа – Ивану.
Картина познакомит зрителя с процессом становления бизнес-империи экс-президента Соединенных Штатов в сфере недвижимости, а также расскажет о его непростых взаимоотношениях с наставником – адвокатом Роем Коном.
Фото: YouTube