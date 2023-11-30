Пианистка из Китая Клаудиа Янг впервые после пандемии выступит в Новосибирске

Китайская пианистка малайзийского происхождения Клаудиа Янг впервые после пандемии выйдет на сцену в Новосибирске. Об этом рассказала замдиректора областной филармонии Алена Болквадзе.





Пианистка выступит на Международном рождественском фестивале искусств, который состоится с 2 по 16 декабря.





«Мы пригласили Клаудию Янг, которая представляет не только Китай, не только свой культурный центр «Шелковый путь» в Пекине, но и Малайзию, поскольку она родилась там, хотя является китаянкой», — поделилась с журналистами Болквадзе.





Директор филармонии Ирина Устинова отметила, что пианистка исполнит произведение «Морской шелковый путь», которое написано специально по мотивам национальной музыки и посвящено теме странствия. Зрители услышат звучание академического симфонического оркестра с национальной компонентой азиатской музыки.









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